Uenighet om hvor Borregaard-aksjen skal

Både DNB Markets, Pareto Securities og SEB oppjusterer deres kursmål på Borregaard etter at de la frem andrekvartalstall torsdag morgen. Men mens DNB Markets og Pareto gjentar hold, nedgraderer SEB til salg, og meglerhuset Berenberg gjentar kjøp. Det fremkommer av analyser, ifølge TDN Direkt.

Pareto skriver i sin analyse at Borregaard leverte et sterkt andre kvartal godt over forventning på alle virksomhetsområder.

«Dette er drevet av høyere leveringer, prisøkning og produktmikseffekter. På bakgrunn av dette øker vi EBITDA-estimatet for 2021 med 5 prosent», skriver meglerhuset.

Men ettersom utsiktene ble gjentatt gjør Pareto kun mindre endringer i estimatene for 2022-2023, og skriver at med en nylig sterk aksjekursoppgang ser de en begrenset oppside. Dermed gjentar meglerhuset holdanbefalingen, men løfter kursmålet til 220 kroner fra tidligere 185.

DNB Markets trekker også frem at Borregaard la frem en veldig sterk andrekvartalsrapport hvor EBITDA var bedre enn konsensus på alle områder. DNB derimot øker deres estimater på resultat pr. aksje for 2022 og 2023 med henholdsvis 13 og 10 prosent, og begrunner dette med sterke marginer i andre kvartal samt med valutamedvind fra en svekket krone mot dollaren og euroen.

Dette gjør at meglerhuset øker kursmålet til 215 kroner aksjen, fra tidligere 185 kroner, men gjentar anbefalingen om hold ettersom DNB Markets tror mye av ESG-egenskapene som selskapet verdsettes til er priset inn med en P/E på 25x for 2023-estimater.

Borregaard Industrikonsern med hovedkontor i Sarpsborg.

Produserer biokjemikalier basert på tømmer.

Adm. dir. er Per Sørlie.

Fikk nåværende selskapsform etter at konsernet ble skilt ut av Orkla og notert på Oslo Børs høsten 2012.

Anbefaler salg

Nedgraderingen til salg hos SEB forklares med at meglerhuset finner risk/reward for uattraktivt ettersom aksjen handler på rekordhøyder og multipler kombinert med utsikter for et svakere andre halvår.

SEB oppjusterer imidlertid deres estimater etter det de beskriver som høyere enn forventet marginer innen BioSolutions, men legger til at Borregaard guider salgsvolum lavere i andre halvdel av 2021 sammenlignet med første, og at meglerhuset dermed tror marginer og resultater vil komme ned fra et sterkt andre kvartal. Kursmålet oppjusteres til 200 kroner, som representerer en nedside på 6 prosent fra gårsdagens sluttkurs.

Borregaard (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.511 1.358 Driftsresultat 314 152 Resultat før skatt 296 133 Resultat etter skatt 229 85

Gjentar kjøp

Meglerhuset Berenberg gjentar på sin andre siden deres kjøpsanbefaling og skriver i analysen at de fortsetter å se en oppside i aksjen, hvorav deres kontantstrøm-baserte kursmål på 230 kroner aksjen fortsatt representerer ytterligere 8 prosent oppside.

«Etterfulgt år med overforsyning av lavkvalitet lignin solgt som betongblandinger, begynner etterspørselen nå å overstige tilbudet, etter den reduserte produksjonen fra Sniace og LignoTech i Sør-Afrika», skriver Berenberg som legger til at de tror dette vil fortsette å støtte høyere salgspriser og produktmiks for Borregaard eksisterende leveringer.

Torsdag steg Borregaard-aksjen mer enn 10 prosent til 213 kroner. Hittil i år er den opp mer enn 50 prosent.