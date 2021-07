Ureamarkedet retter fokuset mot India

Ureaprisene i svartehavsområdet handles på 458 dollar pr. tonn, mens egyptisk granulert urea handles flatt til 473 dollar pr. tonn.

Det skriver TDN Direkt i en oppdatering fredag.

Fokuset er ifølge TDN rettet mot India, som vil stenge et anbud 22. juli for skipninger innen 31. august. Dette er det femte anbudet fra India hittil i år, og har importert 2,7 millioner tonn mot et estimert behov på syv millioner, hovedsakelig som følge av bortfall av kinesiske produkter.

«Anbudet i India er bare 11 dager etter forrige, som generelt er et godt tegn for markedet. Prisene vil sannsynligvis bli høyere, basert på fob-verdier og høyere fraktkostnader», skriver Pareto Securities i en kommentar.

Volumer tilgjengelig for skipning er ikke ventet å være store, og er avhengig av kinesisk eksport. Dette impliserer at markedet vil forbli stramt, og at India igjen vil slite med å få dekket behovet enda en gang, heter det i oppdateringen, skriver TDN.

I selskapets kvartalsrapport fredag skriver Yara at nitrogenmarkedene er robuste, med betydelig høyere priser enn for et år siden, noe som gjenspeiler både sterkere etterspørsel og begrenset nytt tilbud.

«Etterspørselsutsiktene er sterke, med lave globale varebeholdninger og begrenset forhåndskjøp foran den nye sesongen», skriver Yara.

Yara har nå en run-rate EPS med 12 måneders rullerende nitratpremier på 6,6 dollar, som følge av lavere gasskostnader og høyere gjødselspriser, skriver Pareto.