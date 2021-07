Markedet for jernmalm står sterkt

Markedet for jernmalm har vært i et bull-marked i over to år, og ser ut til å fortsette, ifølge Goldman Sachs.

Råvareanalytiker Nicholas Snowdon uttalte ifølge CNBC at markedet ikke ser ut til roe seg annet enn til mer «komfortable nivåer», og at jernmalm fremdeles vil være i et bull-marked.

Markedsoppgangen startet med et forsyningssjokk fra Brumadinho-damkatastrofen i 2019, men er nå et «materielt bull-marked,» sa Snowdon ifølge CNBC, og viser til et sammenbrudd av en demning i Brasil som involverte gruveselskapet Vale. Jernmalmprisene skal ha steget i etterkant av katastrofen.

Snowdon forklarte videre at prisene er støttet av en svært sterk etterspørsel samt leverandører som er disiplinerte i å ikke øke produksjonen.

Kinas referanseindeks for jernmalm har vært rekordhøye. Den mest aktive jernmalm-futureskontrakten på Dalian Commodity Exchange, for levering i september, var på 1.241 yuan, opp 1,88 prosent klokken 15 i Beijing på fredag.

«Det kommer ikke til å være før 2023 eller 2024 at jernmalmmarkedet vil være litt tilbake til en mer komfortabel posisjon,» uttalte Snowdon til CNBC.