Spår tosifret oppside i industriaksje: – Det er to grunner til å eie aksjen

Yara presenterte tallene for andre kvartal på fredag, som viste et resultat før skatt på 706 millioner dollar, en klar oppgang fra 251 millioner i tilsvarende periode året før. Det var også godt over forhåndsestimatene fra Infront på 504 millioner dollar.

– Vi har et godt kvartal, og det er det tolvte kvartalet på rad med bedret avkastning på investert kapital. Vi har en sterk kontantstrøm, som gjør at vi kan komme med et ytterlige utbytte, som vi foreslår, på 20 kroner, sa konsernsjef Svein T. Holsether til Finansavisen på fredag.

Flere meglerhus og banker har tatt grep i etterkant av kvartalspresentasjonen og justert kursmålet på industriaksjen.

Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Svein Tore Holsether.

Selskapets norske fabrikker ligger i Porsgrunn og ved Glomfjord.

Ble listet på Oslo Børs i 2004 som følge av utskillelsen fra Norsk Hydro.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.





Kepler Cheuvreux har sendt ut en fersk analyse mandag morgen og jekker opp kursmålet til 525 kroner, fra tidligere 480 kroner, samtidig som en kjøpsanbefaling på aksjen opprettholdes, ifølge TDN Direkt. Kursmålet på 525 kroner tilsvarer en oppside på 12,9 prosent fra mandagens kurs på 465 kroner.

Kepler har oppjustert EBITDA-estimatene for perioden 2021-2023 med henholdsvis 4, 1 og 2 prosent som følge av høyere nitrogenprisen, som delvis er oppveiet av høyere gasspriser.

«Vi ser to grunner til å eie aksjen. Vi ser den sterke kursoppgangen som bærekraftig, drevet av kinesisk innhenting som igjen vil støtte nitrogenmarginger, og vi ser at Yara vil spille en undervurdert rolle i energiovergangen», skriver meglerhuset i analysen. Det legger samtidig til at det venter at Yara vil dra nytte av at grønn ammoniakk er løsningen for langtransporten.

Tre høyner, én nedjusterer

SEB henger seg på Kepler Cheuvreux og høyner kursmålet til 475 kroner, fra tidligere 465, og opprettholder en hold-anbefaling. Investeringsbanken mener at Yara leverte et kvartal stort sett på linje med konsensus og deres egne forventninger.

Det oppjusterer 2021-estimatene på høyere gjødselpriser, men nedjusterer estimatene for 2022 og 2024 på høyere gasskostnader, ifølge analysen, melder TDN Direkt.

Berenberg jekker også opp kursmålet til 480 kroner, fra tidligere 465, mens JP Morgan nedjusterer til 400 kroner, fra tidligere 450. Nyhetstjenesten PLX melder også at Bank of America jekker opp kursmålet til 400 kroner, fra tidligere 380 kroner, mens en underperform-anbefaling opprettholdes, ifølge TDN.

Yara-aksjen er opp 30,81 prosent i år til 465 kroner.