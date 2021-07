SEB hever kursmålet etter fredagens kvartalstall

SEB jekker opp kursmålet på Elkem fra 42 til 47 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Meglerhuset beskriver verdsettelsen som attraktiv, ifølge TDN Direkt.

Tallknuserne øker estimatene etter økte priser og gode andrekvartalsresultater.

«Det er et stramt marked med veldig attraktive priser for silikonprodukter. (…) Vi estimerer sterke resultater også i andre halvår og høyner våre prognoser etter gode andrekvartalsresultater og en høyere prisforutsetning», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Det nye kursmålet gir Elkem en P/E for 2022 og 2023 på henholdsvis 9,2 og 8,6.

Elkem Norsk industrikonsern som produserer silisium og leverer silisiumbaserte materialer.

Har hovedkontor i Oslo, med salg- og produksjonssteder verden over.

Største aksjonær er kinesiske Bluestar Elkem.

Gode tall

I slutten av forrige uke leverte Elkem rekordhøye driftsinntekter for tredje kvartal på rad, som endte på 7.332 millioner kroner, opp fra 5.879 millioner sammenlignet med andre kvartal i fjor. Driftsresultatet var på 859 millioner, mot 104 millioner i samme periode i 2020.

– Vi leverte rekordsalg i andre kvartal og ser fortsatt positive markedsutsikter fremover, uttalte Helge Aasen, midlertidig adm. direktør i Elkem, i forbindelse med kvartalstallene.

Lørdag skrev Finansavisen at investor Erik Must har kjøpt Elkem-aksjer for rundt 184 millioner kroner siden starten av februar. Nå er han selskapets fjerde største aksjonær.

Mandag omsettes aksjen for 32,10 kroner, opp 5,1 prosent.