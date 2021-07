Frykter REC-smell

Torsdag morgen skal REC Silicon legge frem sin kvartalsrapport for andre kvartal. Analytiker Andreas Bertheussen i Kepler Cheuvreaux mener REC-caset fremdeles i hovedsak handler om sannsynligheten for at Moses Lake kan gjenåpnes på lønnsomt vis, skriver TDN Direkt.

- Andre kvartal i seg selv kan fort være bra på bakgrunn av stekte halvledermarkeder, men det betyr mindre i den store sammenhengen. Nyheter rundt fremdrift for Group14 og andre potensielle kjøpere av silangass til batteriindustrien er det mest avgjørende og dette er det jeg er mest spent på inn mot tallene, sier Bertheussen til TDN Direkt.

REC Silicon har en ambisjon om å fatte en beslutning om oppstart med produksjonen ved Moses Lake-anlegget før utgangen av året. Videre har REC uttrykt at de ønsker å ha en ikke-kinesisk verdikjede for solkraft utviklet og at det kinesiske markedet for polysilisium har åpnet opp igjen før de åpner anlegget igjen.

– REC Silicon er sikker på at Moses Lake-anlegget vil bli startet opp igjen i 2023 med sannsynlig etterspørsel fra både sol- og silisium anodemarkedet, uttalte konsernsjef Tore Torvund tidligere i år.

Kepler Cheuvreux har før rapporten for andre kvartal blir kommet med en hold-anbefaling og kursmål satt til 15 kroner aksjen, opplyser TDN Direkt. Bakgrunnen for anbefalingen er at REC Silicon per i dag ikke har et stort nok kundegrunnlag for å gjenoppstarte Moseslake, forklarer analytikere. Han legger til at han frykter at det vil ta lenger tid enn hva markedet selv forventer.

Onsdag, dagen før kvartalsrapportering, faller REC Silicon-aksjen 1,13 prosent til 15,72 kroner per aksje.