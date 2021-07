Beste kvartal for bilprodusent på seks år

Hyundai Motor endte sitt andre kvartal med et overskudd på 1,57 milliarder dollar, mot ventede 1,4 milliarder, skriver Reuters torsdag. Det skal være det beste kvartalsresultatet på seks år, skriver avisen.

Oppgangen skal skyldes en økt etterspørsel etter selskapets SUV-modeller og Genesis-biler.

«Salg av SUV-modeller og Genesis-luksusmerke-modeller drev fremdriften i salgsvolumet, og fallende insentiver bidro til å øke inntektene og lønnsomheten i andre kvartal, ettersom den pågående gjeninnhentingen etter den globale COVID-19-pandemien økte etterspørsel etter biler,» sa Hyundai i en uttalelse ifølge Reuters.

Kretskortmangel mot slutten

Den globale mangelen på kretskort som bruker halvlederkomponenter har imidlertid ført til dempet produksjon av selskapets elbiler, og senest i april måtte selskapet se seg nødt til å avbryte produksjonen av Ioniq 5 electric crossover på grunn av mangelen av disse komponentene.

Halvlederkrisen har påvirket nesten alle bilprodusenter over hele verden, men nå mener Hyundai at det begynner å nærme seg slutten. Selskapet skal ha uttalt at det forventer at den globale kretskortmangelen gradvis vil bli mindre akutt i andre halvdel av året, og at det fortløpende ser etter samarbeid med kretskortprodusenter for å sikre forsyning.

«Disse anskaffelsesproblemene forventes å bli bedre i andre halvdel av året,» har analytiker Lee Jae-il ved Eugene Investment & Securities uttalt ifølge Reuters, og viste til en forbedret forsyningsprognose i forrige uke fra storprodusenten Taiwan Semiconductor Manufacturing.