Økende optimisme i England

I følge Reuters forventer britiske produsenter en økende vekst over de neste tre månedene. Dette kommer på bakgrunn av et britisk samfunn som er i en kraftig gjenåpningsfase etter at de siste restriksjonene på de britiske øyer ble lettet mandag.

Det britiske industridepartementet gjennomførte nylig sin kvartal-undersøkelse, og fant at arbeidsledighetsnivået synker i takt med at investeringene stiger. Det samme gjorde økningen i kostnader, som i andre kvartal vokste på det raskeste nivået siden 1980.

– Britisk industri er i ferd med å gjenoppstå som følge av den økonomiske hevnen etter pandemien, skriver sjef for det britiske industridepartementet Rain Newton-Smith.