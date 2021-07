Norsk Hydro knuste forventningene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Norsk Hydro oppnådde en justert EBITDA på 6,6 milliarder kroner i andre kvartal 2021, en økning fra 2,8 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsinntektene økte til 34,6 milliarder kroner, fra fjorårets 25,3 milliarder.

Driftsresultatet ble 4,9 milliarder kroner, mot 1 milliard i andre kvartal 2020. Nettoresultatet for videreført virksomhet utgjorde 2,4 milliarder kroner, opp fra et underskudd på 1,5 milliarder i fjorårets andre kvartal.

På forhånd var det i snitt ventet inntekter på 32,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 4,2 milliarder av åtte analytikere, ifølge data fra Infront av TDN Direkt.

Det sterke resultatet kan i stor grad tilskrives den globale oppgangen i verdensøkonomien som startet sent i 2020, og som fortsatte i andre kvartal. Globalt fortsetter de økonomiske utsiktene å bedre seg, og som følge av dette har den globale etterspørselen etter aluminium økt, og markedet for primæraluminium ventes stort sett å være i balanse i 2021, melder Hydro.

– Fortsatt godt markedssentiment og sterke prestasjoner i selskapet har bidratt til rekordresultatene i kvartalet. Vi er rute når det gjelder målet om en avkastning på mer enn 10 prosent over forretningssyklusen, og forbedringsprogrammet ligger også foran skjema. I tillegg driver vi aktiv posisjonering av våre produkter i markedet, og øker kapasiteten for å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter i tråd med strategien for 2025 om å styrke lønnsomhet og bærekraft, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i rapporten.

Norsk Hydro Kraftprodusent og leverandør av aluminium og aluminiumprodukter, og et resultat av at Hydros olje- og gassvirksomhet ble utskilt til Equinor høsten 2007.

Konsernsjef er Hilde Merete Aasheim, som tok over mai 2019 etter Svein Richard Brandtzæg.

I midten av mars hadde aksjekursen falt nær 40 prosent i 2020, og fallet fullførte et tre år langt kursfall.

Høsten 2020 har aksjekursen rettet seg noe, og børsverdien var 54 milliarder kroner.

Største aksjonær er den norske stat gjennom Nærings- og fiskeridepartementet.

Utbytte og børscomeback

Hydro holder på målet om å utbetale et forutsigbart utbytte i 2021, og forslaget fra styret om et utbytte på 1,25 kroner pr. aksje for 2020 ble vedtatt på generalforsamlingen og utbetalt 19. mai 2021.

Utbyttet utgjorde 95 prosent av justert resultat etter skatt, og Hydros utbyttepolitikk er fortsatt å utbetale minst 50 prosent av justert resultat etter skatt over forretningssyklusen.

I tillegg til å snu resultatet fra underskudd til overskudd reduserte selskapet sin netto gjeldsposisjon fra 8,3 milliarder til 3,6 milliarder i slutten av kvartalet. Hydro hadde også 20,1 milliarder kroner i kontanter.

Industriaksjen har hatt et sterkt comeback på børs i år og steget 42,1 prosent, til 56,64 kroner. Da pandemien brøt ut i 2020 stod aksjekursen rett i underkant av 23 kroner, og vi må tilbake til januar 2018 for å finne et like høyt kursnivå som i dag.

Les hele kvartalsrapporten her.