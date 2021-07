Brann i anlegg tilknyttet Aker Carbon Capture

Mandag i 22-tiden brøt det ut brann i produksjonsanlegget for sement hos Norcem i Breivik.

Brannen skal ha oppstått i et lukket anlegg, og dermed var det ikke noe spredningsfare slik brannvesenet har vurdert det. Etter flere hektiske timer skal brannen ha vært under kontroll i 01-tiden. Det var NRK som først omtalte saken.

Røyken skal ha vært synlig på mange kilometers avstand, og alle ansatte skal ha blitt evakuert.

For å hindre spredningen av brannen skal mannskapet ha lagt CO2 på toppen av siloene i følge NRK.

Årsaken til brannen skal være store mengder regnvann som har ført til oversvømmelse. Finkullet er selvantennende når det ligger stille, skriver NRK.

«Det enorme regnværet har medført en oversvømmelse som har slått ut styresystemene våre. Hele anlegget står og det har også medført at det brenner i kullanlegget vårt. Brannvesen er på plass og bistår oss i arbeidet med å slukke det», skriver Norcem på Facebook

Brannen ble sluttet I 5-tiden, og ansvaret er overlatt fra branvesenet til Norcems eget industrivern.

Mye arbeid gjenstår med å få oversikt over skadene. Vedlikeholdssjef Knut Erik Nilsen anslår et produksjonstap for 2 til 3 millioner

Påvirker ikke karbonfangstprosjektet til Aker Carbon Capture

Det er Røkkes karbonfangstsatsing Aker Carbon Capture som tidligere har blitt valgt ut av Norcem til å være hovedkontraktør og leverandør av CO2-fangstteknologi ved deres sementanlegg i Brevik.

Karbonfangstprosjektet på sementfabrikken Norcem er et av tre pilotprosjekter som inngår i regjeringens klimaprosjekt «Langskip», som ble annonsert i september 2020.

Langskip Regjeringens prosjekt for å støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge.

Langskip inkluderer støtte til fangst av CO2 ved sementfabrikken Norcem, støtte til fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes avfallshåndteringsanlegg i Oslo og støtte til transport og lagringsprosjektet Northern Lights

Samlede investeringer for Langskip er anslått å være 17,1 milliarder og dette inkluderer Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights. Aker Carbon Capture har signert en EPC-kontrakt med Norcem HeidelbergCement for å levere det første karbonfangstanleggetanlegget i verden på en sementfabrikk i industriell skala til Norcem.

Regjeringen har også lagt opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslos Varme og avfallshåndertingsanlegg i Oslo, forutsatt at anlegget først skaffer tilstrekkelig egenfinansiering, finansiering fra EU eller andre kilder.

Northern Lights skal frakte flyutende CO2 med skip fra fangstanleggene til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland, og er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total.

Da prosjektet først ble annonsert var Langskip det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Kommunikasjonssjef Tor Halvorsrud i HeidelbergCement Northern Europe skriver til TDN Direkt at brannen som brøt ut i Norcem sitt sementanlegg ikke vil påvirke karbonfangstprosjektet til Aker Carbon Capture.

ACC-utstyr vil ikke monteres i fabrikken før i slutten av 2022 eller starten av 2023 og vil dermed ikke ha noen innvirkning på prosjektet, forklarer Halvordsrud.

– Implementeringen av karbonfangstprosjektet går etter planen, avslutter kommunikasjonssjefen for HeidelbergCement Northern Europe til TDN Direkt.