Meglerhus kutter kursmålet – anbefaler fremdeles kjøp

Kepler Cheuvreux kutter kursmålet på Kongsberg Automotive-aksjen fra 4 til 3,5 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Tirsdag formiddag omsettes aksjen for 2,91 kroner, ned 1,9 prosent.

Ifølge TDN Direkt forventer tallknuserne at produksjonsstans blant kunder, høyere råvarepriser og halvledermangel vil påvirke Kongsberg Automotive i større grad enn tidligere ventet.

Samtidig mener Kepler Cheuvreux at selskapets økonomiske stilling har stabilisert seg takket være emisjonen som ble gjennomført i 2020, i tillegg til en forbedret resultatutvikling.

I slutten av juni ble det klart at Frank Heffter tar over som ny finansdirektør i Kongsberg Automotive, og tiltrer rollen 29. juli. Han kommer fra teknologiselskapet OC oerlikon, hvor han hadde stillingen Head of Group Controlling.

Kongsberg Automotive presenterer sine kvartalstall 30. juli.