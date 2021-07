Sætre ny styreleder i plastselskap

Tidligere konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, blir ny styreleder i Vartdal Plast, ifølge en pressemelding.

Han trer inn i rollen fra 1. september.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne oppgaven sammen med engasjerte eiere og et sterkt team, sier Sætre.

Han peker på at selskapet har et solid ståsted og de aller beste forutsetninger for å utvikle seg videre i en bærekraftig retning.

Samtidig går Henriette Undrum inn som nytt styremedlem i plastselskapet. Undrum jobber i dag som Vice President Renewable & Low carbon technology i Equinor.

– Vi føler oss privilegerte som får med oss Eldar og Henriette på laget. Begge har en erfaring og kompetanse som vil bidra til å styrke og utvikle Vartdal Plast, og som vil være viktig for å ta selskapet videre inn i det grønne skiftet, sier Jan Endre Vartdal, daglig leder plastselskapet.

40 år i Equinor

Sætre begynte som konstituert Equinor-sjef 15. oktober 2014, før han ble permanent sjef i starten av februar 2015.

Etter seks år som konsernsjef, og mer enn 40 år i selskapet, ble det 10. november 2020 klart at Sætre ga seg i toppjobben, og Anders Opedal ble hans erstatter fra 2. november.