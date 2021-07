Dette er to bildelaksjer du bør satse på

Fondsforvalteren Freddie Lait har plukket ut to aksjer i den bredere bilindustrien som kan dra fordeler ut av både oppsvingene i brukbilsalget og overgangen til elbiler samtidig. Han mener også selskapene er posisjonert for langsiktig vekst, i følge CNBC.

Siden Lait begynte som fondsforvalter i 2009, har han hatt en sammensatt årlig avkastning på nesten 20 prosent, i følge CNBC.

Lait tror store amerikanske bildelselskap kan dra fordeler av at folk er avventende med å kjøpe nye fossile biler i en trend med overgang til elbiler. Han mener blant annet at prishoppet for bruktbiler, som for noen modeller har vært opp mot 40-50 prosent, signaliserer denne trenden, skriver CNBC.

Aksjene Lait har plukket ut er de amerikanske bildelselskapene er AutoZone og Advance Auto Parts. Dette er også fondet til Lait sin eneste eksponering mot bilindustrien for tiden. Sammen med O'Relly Auto Parts utgjør selskapene 50 prosent av det amerikanske markedet for bildeler, og Lait tror selskapene kan kapre en enda større markedsandel i kjølevannet av pandemien ettersom mindre bildelselskaper vil gå konkurs.

Lait forklarer at, i tillegg til å dra god nytte av oppsvingene i bruktbilsalget og overgangen til elbiler, har også virksomhetene «veldig effektiv bruk av tilbakekjøp av egne aksjer», ettersom all fri kontantstrøm går til tilbakekjøp av aksjer. Tilbakekjøp av aksjer kan hjelpe et selskap å øke aksjekursen, ettersom det reduserer antall utestående aksjer på aksjemarkedet, skriver CNBC.

– De er veldig underdiskutert og de er litt under radaren, sa Lait om aksjene til CNBC.