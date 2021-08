Disse industriaksjene er analytikernes favoriter

Så langt i år er den ledende industriindeksen Dow Jones Industrial Avergae opp mer enn 14 prosent. Analytikere på Wall Street har i følge CNBC syv industrifavoritter som de tror vil stige enda mer det neste året.

Aksjene CNBC har hentet frem er aksjer fra fra blue-chip indeksen som har kursmål som innebærer en oppside på 15 prosent eller mer.

Chevron er Dow-aksjen som har høyest oppside i følge Wall Street analytikerne. Den gjennomsnittlige Wall Street -analytikeren tror aksjen kan stige 25,1 prosent de neste 12 månendene. Oljegiganten slo forventningene til både topp- og bunnlinjen i andre kvartal. Resultatet ble forsterket av forbedret etterspørsel etter petroleumsprodukter og et hopp i olje- og gasspriser.

Industrikjemper som Boeing og Caterpillar er også klare favoritter hos Wall Street analyikere. Analytikere tror i gjennomsnitt at aksjene kan stige henholdsvis 22 og 16,4 prosent i løpet av de neste 12 månedene, i følge CNBC. Boeing overrasket med overskudd etter seks kvartaler med underskudd som følge av at leveranser av jetfly økte og at reiseaktiviteten har hentet seg noe inn igjen. Caterpillar slo også analytikernes forventninger både på topp- og bunnlinjen i andre kvartal.

Walt Disney Company har den høyeste andelen kjøpsanbefalinger av navnene på CNBC PROs liste. 70 prosent av analytikerne anbefaler kjøp av aksjen, og analytikere tror i gjennomsnitt at Disney -aksjer kan øke 17,9 prosent i løpet av de neste 12 månedene.

Verdens eldste kjemiske og farmasøytiske virksomhet Merck, materialteknologiselskapet Dow og produsenten av mikroprosessorer Intel er også favoritter på Wall Street i følge CNBC.