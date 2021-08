Streik ved verdens største kobbergruve kan true verdensforsyningen

Arbeidere ved verdens største kobbergruve, Escondida i Chile, godtok ikke BHP Groups siste tilbud under lønnsforhandlingene, og har stemt for å igangsette streik ved anlegget.

Det melder Bloomberg søndag.

2.175 arbeidere, tilsvarende 99,5 prosent av arbeidsstyrken ved gruven, skal ha gått sammen om å forhandle frem en bedre treårig kontrakt med høyere lønn. Chiles arbeidslover gir imidlertid begge parter muligheten til å bruke minst fem dager for å mekle før en streik kan igangsettes. BHP har bekreftet at selskapet vil bruke meklingsretten for å nå en avtale.

Pressede kobberpriser

Gruven utvinner om lag 1,2 millioner tonn kobber i året, og en streik kan få store konsekvenser for det allerede pressede kobbermarkedet, der kobberprisene og etterspørselen har økt betydelig, der futures-kontraktene på kobber har steget med mer enn fem prosent de siste to ukene.

«Vi håper at denne sterke avstemningen vil gi gjøre at BHP vil åpne øynene og starte diskusjoner for å oppnå tilfredsstillende avtaler, hvis selskapet ønsker å unngå en langvarig konflikt som kan bli den dyreste i landets fagforeningshistorie,» skrev gruvens arbeidsforening i en uttalelse.