Fortums CO2-fangst i Oslo: Søknaden til EU kuttes med én milliard

Det tidligere søknadsbeløpet var på tre milliarder kroner, skriver E24.

Det planlagte fangstanlegget i Oslo er et av 70 prosjekter som er kvalifisert til en siste og mer omfattende søknadsrunde i konkurransen om støtte fra EUs innovasjonsfond. Hvem som til slutt får midler, avgjøres av EU-kommisjonen i fjerde kvartal.

Direktør Jannicke Gerner Bjerkås for Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt sier at søknadsbeløpet er barbert etter en samlet vurdering av prosessen i EU-fondet.

– Aktuelle kunnskapsmiljøer og sentralt plasserte aktører både i EU og Norge har imidlertid anbefalt oss å redusere beløpet vi søker om, for å unngå at andelen til vårt prosjekt relativt sett blir for høy, sier Bjerkås.

Regjeringen har vært nølende til å støtte Fortum-prosjektet fullt ut. Uten dette CO2-fangstprosjektet vil trolig ikke Oslo kommune kunne nå sine klimamål, skriver E24.

Fortum har imidlertid fått et løfte om økonomisk støtte fra staten, men kun hvis EU eller andre stiller med de siste 3 milliarder kronene som trengs.

Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner, og Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner.

(©NTB)