Bergen Engines selges til britisk konsern

Langley Holdings bekreftet tirsdag at de har signert kjøpsavtalen, men pressemeldingen ble senere fjernet, skriver BT/E24.

Over 650 millioner kroner

Salget ble senere på kvelden bekreftet av Rolls-Royce i en pressemelding.

Prislappen for motorvirksomheten er 63 millioner. Det tilsvarer drøyt 655 millioner kroner.

– Dette markerer begynnelsen på en ny æra for Bergen Engines, sa administrerende direktør Jon Erik Røv i Bergen Engines i meldingen fra Langley ifølge næringslivsnettstedet.

– Neste del av reisen

– Vi tror denne avtalen vil gi Bergen Engines og dets ansatte en ny eier som kan ta selskapet til neste del av reisen, sier administrerende direktør Warren East i Rolls-Royce i pressemeldingen.

– Vi er glade for å ha kommet fram til en avtale med Rolls-Royce. Oppkjøpet av Bergen Engines er strategisk steg i utviklingen av vår avdeling for kraftløsninger, og jeg ser fram til ta imot de over 900 ansatte i Bergen Engines i vår familiebedrift, sier Anthony Langley, som er styreleder og administrerende direktør i Langley Holdings.

Sikkerhetsårsaker

I mars stanset myndighetene salget av Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH International av sikkerhetsårsaker. Da var prislappen 1,6 milliarder kroner. Håndteringen av salget gjorde at stortingsflertallet rettet sterk kritikk mot regjeringen i mai.

Av Bergen Engines' rundt 950 ansatte er rundt 650 basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen. Selskapet har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA.

Langley Holdings er et industrikonsern med rundt 4.600 ansatte. Konsernet har base i England.

(©NTB)