Carnegie rykker ut med en kjøpsanbefaling

Carnegie har startet dekning av Elopak med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 37 kroner. Ifølge TDN Direkt venter tallknuserne at Elopak vil vise en stabil årlig omsetningsvekst på 1,8 prosent i perioden 2020-2023 og at den justerte EBITDA-marginen vil bedres til 14,3 prosent i 2023, opp fra 13,5 prosent i 2020.

For en uke siden gikk Goldman Sachs ut med en analyseoppdatering på børsnykommeren. I forbindelse med børsnoteringen av Elopak 17. juni var Goldman Sachs tilrettelegger og bidro med å hente inn til sammen 3,45 milliarder kroner til en prislapp på 7,5 milliarder. Derfor var det oppsiktsvekkende at Goldman Sachs kun endte med å gi Elopak en hold-anbefaling og et kursmål på 31,50 kroner.

Da Elopak skulle på børs var interessen stor, og emisjonen ble flere ganger overtegnet til 28 kroner pr. aksje.

Aksjen ble sist omsatt for 27,10 kroner.