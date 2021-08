Utbetaler 10,6 mrd. til aksjonærene etter rekordinntekter

En rykende fersk handelsoppdatering viser at sveitsiske Glencore endte med driftsinntekter på 8,7 milliarder dollar – nær 77 milliarder kroner – i første halvdel av året.

Det er den kraftige økningen i metallpriser som har bidratt til å drive inntektene i taket for gruveselskapet.

Det resulterer i en gavmild utbyttepolitikk og tilbakekjøpsavtale til en total verdi av 1,2 milliarder dollar – 10,6 milliarder kroner.

Produsenter så vel som aksjonærer håver inn etter et bredt rally i prisene på handelsvarer som følge av at myndigheter verden over har pøst inn støttekjøp for å holde økonomien gående gjennom pandemien, hvilket igjen har sendt etterspørselen for råvarer rett opp.

Gary Nagle, adm. direktør i Glencore, sier at prisene har skutt i været til høyere nivåer enn på mange år.

– Pengestøtte, vaksineutrulling og økende momentum i dekarbonisering bør fortsette å gi støtte til sentimentet i sektoren, sier han.

Glencore vil nå betale utbytte på 530 millioner dollar og kjøpe tilbake egne aksjer for 650 millioner dollar.

Tross de enorme summene betaler rivalene Rio, Anglo og Vale ut mer enn Glencore. Grunnen til det er at selskapene produserer jern, en råvare Glencore ikke produserer.