Solide utsikter for urea

Det ventes en oppgang i aktivitetsnivået i ureamarkedene etter en mer stille periode i sommermånedene, ifølge TDN Direkt.

Svartehavsprisene handles til 445 dollar pr. tonn FOB, mens egyptisk granulert urea prises til 460 dollar pr. tonn FOB.

I en fersk rapport fra Pareto skrives det at europeiske markedene er «eksepsjonelt trege», men at de forventer at aktiviteten vil ta seg opp i september etter ferieperioden er over. De europeiske nitratprisene har holdt seg stabile denne uken, mens de internasjonale prisene har sunket.

Både råvaretraderen ADM og gjødsel- og metanolselskapet OCI melder også at de tror på en aktivitetsoppsving og robuste utsikter frem mot årets fjerde kvartal. OCI meldte nylig i sin andrekvartalsrapport at markedene for nitrogen og metanol vil holde seg robuste ut året og inn i 2022, ifølge TDN.

Kina suspenderer eksport

Forrige uke ble det kjent at flere kinesiske gjødselprodusenter planlegger å suspendere ureaeksport, for å sikre innenlands tilbud.

Ifølge Reuters er det snakk om de statlige selskapene Sinofert Holdings, Sinoagri Group, China National Offshore Oil Corp og China National Coal Group som er blant selskapene som ønsker å begrense eksporten.

Den kinesiske ureaeksporten meldes å ha falt, og det ventes lavere eksportvolum i 2021 enn i 2020. Samtidig er ureaforbruket i landet på det høyeste nivået på fem år, skriver TDN.

Kinas planleggingsorgan NDRC uttalte samtidig at de ønsket en etterforskning av landets ureamarked. Denne uken meldte den statlige kinesiske nyhetstjenesten Xinhua at landets gjødselprodusenter etterforskes av kinesiske konkurransemyndigheter, ifølge TDN. De er mistenkt for å ha bedrevet prissamarbeid.