Mulig kjøper av Bergen Engines vil satse grønt og langsiktig

Etter at salget av Bergen-bedriften til russiske eiere ble stanset tidligere i år, har Langley Holding inngått en kjøpsavtale med Rolls-Royce. Den skal godkjennes av sikkerhetsmyndighetene.

– Grønn energi er fremtiden. Bergen Engines skal bli del av en ny divisjon innen Langley-konsernet som vil satse på fremtidige energiløsninger sammen med Marelli Motori og Piller Powers Systems, sier eier Anthony Langley til E24/Bergens Tidende.

– Jeg ser for meg at virksomheten i økende grad skal fokusere på grønne landbaserte mikronett-prosjekter. Men jeg ser samtidig at vi skal fortsette å betjene marine og andre tradisjonelle markeder i mange år fremover, sier han.

I mars stanset regjeringen salget av Bergen Engines til russiskkontrollerte TMH International av sikkerhetsårsaker. Det var i tråd med konklusjonene til Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets etterretningstjeneste i flere rapporter.

Bergen Engines har vært eid av Rolls-Royce, som har varslet avvikling av sin marine virksomhet. Summen Langley Holdings er oppgitt å betale, drøyt 655 millioner kroner, er langt mindre enn det russiske selskapet ville betale.

Av Bergen Engines' rundt 950 ansatte er rundt 650 basert ved hovedkontoret på Hordvikneset i Bergen. Selskapet har laget motorer til en rekke norske forsvarsskip og har vedlikeholdsavtaler med både Forsvaret og flere andre Nato-land, deriblant USA.