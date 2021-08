SpareBank 1 Markets vraker kjøpsanbefaling

SpareBank 1 Markets-analytiker Lars-Daniel Westby har kuttet anbefalingen på Kongsberg Gruppen fra kjøp til nøytral. Ifølge Bloomberg opererer han med et kursmål på 260 kroner.

I løpet av de siste 18 månedene har SpareBank 1 Markets gitt Kongsberg Gruppen én kjøpsanbefaling, to nøytrale anbefalinger og én salgsanbefaling. Gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Kongsberg Gruppen er litt over 274 kroner, ifølge Bloomberg.

14. juli presentere Kongsberg Gruppen sine kvartalstall, noe som sendte aksjen opp 2,8 prosent til 245,80 kroner.

– EBIDTA er nær en milliard for kvartalet. Det er første gangen – ever! Samlet sett er det et veldig sterkt kvartal, sa konsernsjef Geir Håøy til Finansavisen da tallene ble lagt frem.

I etterkant av kvartalspresentasjonen jekket DNB Markets opp kursmålet fra 225 til 250 kroner og gjentok sin hold-anbefaling mens Pareto Securities hevet kursmålet fra 250 til 275 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling.

Aksjen ble sist omsatt for 253 kroner.