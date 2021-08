Industriselskapet Elopak, som leverer kartongemballasje og påfyllingsutstyr, gikk på børs 17. juni. Litt over en måned etter noteringen rykket den amerikanske storbanken Goldman Sachs, som var med å dra selskapet på børs, ut med en hold-anbefaling og et kursmål på 31,5 kroner.

Forrige uke høynet meglerhuset Carnegie og tok opp dekning på Elopak-aksjen med et kursmål på 37 kroner, og en tilhørende kjøpsanbefaling.

Nå er det en annen tilrettelegger som har kommet på banen, nemlig DNB Markets.

Elopak Industriselskap som produserer kartongemballasje for distribusjon av væsker som melk, saft og juice.

Grunnlagt i 1957 og har Ferd-konsernet som morselskap og største eier.

Konsernsjef er Thomas Körmendi.

2.600 ansatte i 40 land og selger mer enn 14 milliarder kartonger årlig.

930 millioner euro i driftsinntekter fordelt på 70 globale markeder.





Meglerhuset tar også opp dekning av industriaksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 32 kroner pr. aksje. Elopak-aksjen stiger rundt 1 prosent tirsdag morgen og omsettes for 28,79 kroner. DNB Markets kursmål indikerer dermed en oppside på 11,15 prosent fra dagens nivå.

Meglerhuset var i likhet med Goldman Sachs blant tilretteleggerne da selskapet ble børsnotert i juni.

Unik historie

DNB Markets skriver i analysen at selskapet har en unik historie og en dominerende markedsandel i det europeiske markedet for væskekartonger. Meglerhuset mener også at selskapet har en global rekkevidde og et bredt tilbud av produkter, samt et langvarig omdømme for bærekraft, ifølge TDN Direkt.

«Vi tror dette setter selskapet i en "prime position" til å utnytte et marked som returnerer til vekst, samt å kunne respondere på universelle miljøbekymringer», skriver DNB Markets i analysen.