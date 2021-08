Meglerhus nedgraderer Oslo Børs' utbyttekonge

Rana Gruber er den ukronede kongen av utbytter på Oslo Børs, ifølge en gjennomgang av Finansavisen.

Selskapet har nytt godt av jernmalmpriser som har gått rett i taket i lengre tid, men nå ser lykken ut til å snu. Prisene på råvaren har falt 20 prosent den siste måneden, mens kursen på Rana Gruber-aksjen har forblitt uendret.

SpareBank 1 Markets tar nå ned kjøpsanbefalingen til en holdanbefaling på gruveaksjen og setter kursmålet på 80 kroner pr. aksje, ned fra tidligere 85 kroner pr. aksje.

Meglerhuset peker på at det er etterspørselsfallet i Kina etter myndighetene har trappet ned stålproduksjon som bidrar til prisfallet i jernmalm, og reduserer sine estimater for resultat pr. aksje med 12 og 10 prosent til henholdsvis 19,70 og 14,70 kroner pr. aksje for 2021/22.

Rana Gruber AS Norsk gruveselskap som utvinner jernmalm fra Storforshei og Ørtfjell som ligger rundt 30 kilometer nordøst for Mo i Rana. Dagens inkarnasjon av selskapet ble opprettet i 1991. Men det har vært utvinning fra gruvene siden 1964. Selskapet har rundt 300 ansatte og produserer rundt 1,8 millioner tonn jernmalm i året. Aksjen ble notert på Euronext Growth i februar og har en markedsverdi på rundt 2,7 milliarder kroner.

«Denne uken så vi styrke i aksjen basert på medieartikler om høyt utbytte, og vi tror dette er en god mulighet til å redusere eksponering og ta gevinst», skriver meglerhuset i analysen.

Hva gjelder jernmalmprisen i tiden fremover skriver meglerhuset at det fremdeles venter sterke priser på mellom 165-120 dollar pr. tonn i tidsintervallet 2021/22.

«Vi ser imidlertid risiko for at toppen er bak oss, og er forsiktige med å holde råvareaksjer når priser faller», skriver meglerhuset.

Rana-aksjen er ned 1 prosent siste uke, og 11,5 prosent ned siste tre måneder. Siden noteringen i februar har aksjen imidlertid klatret rundt 8 prosent. I dag er den ned 1 prosent.