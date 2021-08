Yara-sjefen forsvarer Hviterussland-handel

– Jeg forstår godt at mange reagerer på at vi fortsetter å kjøpe av dem og at det kan være med å sende ut et slikt signal, sier Holsether til Dagsavisen.

Han sier imidlertid at selskapet vil få en annen kritikk dersom de trekker seg ut.

– De ansatte i Hviterussland vil si: «Dere hadde mulighet til å påvirke, men dere velger å trekke dere ut, og nå står vi her. Ingen av de andre kundene står opp og forsvarer oss, sier han.

Yara handler kalium for en halv milliard kroner fra det hviterussiske selskapet Belaruskali. Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som er i Norge fra torsdag, mener Yara må trekke seg ut av landet. Holsether skal møte henne fredag.

Han har tett dialog med fagforeningene i Hviterussland, og sier arbeiderne ønsker at Yara skal fortsette å handle med selskapet, fordi Yara er den eneste kunden som står opp for arbeidernes rettigheter. Han har også hatt videomøter med Tikhanovskaja om situasjonen i Hviterussland.

– Det er grusomt, og jeg reagerer med sjokk når jeg leser om hva som skjer der. Det er ingen tvil om at dette er ekstremt vanskelig, sier han.

Holsether sier det er vanskelig å si hvor grensa går for Yara, men:

– Hvis fagbevegelsen sier at det ikke hjelper at vi er der, da kommer vi til et punkt hvor det blir vanskelig å fortsette. Vurderingene vi gjør kan endre seg, vi vil ikke stå i det for enhver pris.