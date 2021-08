LyondellBasell blir Cyclyx-medlem

LyondellBasell er ifølge en melding konstituerende medlem av Cyclyx International, et konsortium-basert joint venture for styring av råvarestrømmer, grunnlagt av Agilyx og ExxonMobil.

LyondellBasell er en av verdens største produsenter av plast og kjemikalier. Selskapet har forpliktet seg til å produsere og selge to millioner tonn resirkulert polymer og polymer basert på fornybare råvarer innen 2030.

– Som konstituerende medlem av Cyclyx er det utrolig viktig for vårt arbeid med bærekraft å øke resirkuleringsgraden for plast. LyondellBasell anerkjenner de utfordringene plastavfall medfører, og vi tar sikte på å være en del av løsningen gjennom vårt engasjement i Cyclyx, som kan hjelpe oss og resten av bransjen med å nå våre må for resirkulering, sier Ken Lane, executive vice president Global Olefins and Polyolefins i LyondellBasell.

Joe Vaillancourt, adm. dir. i Cyclyx, er glad for at LyondellBasell slutter seg til Cyclyx.

– LyondellBasells lederskap når det gjelder å drive frem en sirkulær økonomi og deres erfaring i å benytte fornybare råvarer gjør at de blir en verdifull bidragsyter til å nå målet om å øke resirkuleringsgraden for plast fra 10 til 90 prosent, sier Vaillancourt.