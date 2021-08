Mongstad tar kontrollen på Havyard-verft

Tor Leif Mongstad returnerer til rollen som adm. direktør ved Havyard Leirvik i Sogn, fremgår det av en melding. Verftsselskapet er et datterselskap i Fosnavåg-konsernet Havyard.

Mongstad tar over for Karsten Sævik, som etter en midlertidig ansettelse ved verftet nå ønsker nye utfordringer.

«Karsten har gjort en meget god jobb i tiden hos oss, der han blant annet har utført omorganiseringen av verftet på en strukturert og tilfredsstillende måte. Vi ønsker Karsten lykke til videre», heter det i en uttalelse fra styreleder i Havyard Leirvik, Vegard Sævik.

Mongstad har selv jobbet i Havyard-systemet siden 2002, og har dessuten ledet verftet tidligere. Fra 2015 til 2019 har han vært sjef for Norwegian Electric Systems, og siden 2019 har han vært salgsdirektør i Havyard-gruppen.

«Tor Leif har en betydelig kompetanse innenfor fagfeltet, et stort nettverk, og har erfaring med å ha ledet verftet tidligere. Han har i tillegg erfaring fra endringsprosesser og vet hva som kreves for å nå verftets målsetninger som ombygging- og vedlikeholdsverft. Vi er sikre på at han sammen med sine dyktige medarbeidere vil gjøre en god jobb», sier styreleder Sævik om Mongstad.