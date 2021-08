Vil lage grønn industripark utenfor Tønsberg

Gen2 Energy, Quantafuel og Skagerak Energi har inngått en intensjonsavtale om å bygge en grønn industripark på Slagentangen i Vestfold.

Formålet med Slagentangen Green Energy Park, som industriparken skal hete, blir å fremskynde overgangen til et grønt lavkarbonsamfunn og fremme sirkulærøkonomi ved å erstatte dagens olje- og gassrelaterte industri på stedet med grønn industri. I dag er det Esso Norge som driver et oljeraffineri på området, men i tidligere i år besluttet selskapet å legge om driften til å bli en drivstoffterminal.

Derfor er planen videre for de tre samarbeidspartnerne å undersøke mulighetene for å etablere industri på området innen sine kjerneområder:

Quantafuel: Kjemisk resirkulering av plast og avfallshåndtering

Gen2 Energy: Produksjon og distribusjon av grønt hydrogen

Skagerak Energi: Kraftforsyning og -produksjon

Symbolsk verdi

– Å gjøre Slagentangen til en grønn park vil tilrettelegge for utvikling av bærekraftig, norsk industri. Etter tiår med oljerelatert virksomhet, vil dette vise at det grønne skiftet for alvor er i gang, noe som også har stor symbolsk verdi, sier midlertidig Quantafuel-sjef Terje Eiken.

Fremtidig utvikling av den grønne industriparken vil involvere et felles eierskap blant de tre partnerne og videreutvikling med flere grønne bedrifter innen energi og sirkulærøkonomi på området.

– Slagentangen har et stort potensial som nav for grønn energi og sirkulærøkonomi i Oslofjordregionen. Området har enkel adgang til viktige regionale og internasjonale markeder og er særs godt tilrettelagt for industriell virksomhet, sier konsernsjef Jonas Meyer i Gen2 Energy.

Ikke avklart

Hos Esso Norge er de derimot ikke like overbeviste. Ifølge informasjonsansvarlig Anne Fougner i Esso Norge er det ennå ikke avklart hva som skjer med området etter at oljekjempen er ferdig med å videreutvikle området.

– Vi er nå i en omstillings- og ferdigstillelsesfase av drivstoffterminalen der vårt hovedfokus er fortsatt sikker drift og pålitelige drivstoffleveranser til våre kunder. Arbeidet med å tømme prosessanlegget, videreutvikle terminalen samt sikre alt utstyr er arbeid som vil ta tid og vil strekke seg godt inn i 2022, sier Fougner til Finansavisen.

Esso Norge skal ha blitt kontaktet av flere aktører innenfor ulike næringer som ønsker å undersøke mulighetene for andre aktiviteter på Slagentangen, og Fougner advarer mot å ta gleden på forskudd.

– Vi har siden nedstengingen av prosessanlegget i juni ikke hatt anledning til å prioritere dialog med disse interessentene for å kartlegge hva som eventuelt vil kunne la seg kombinere med fortsatt terminaldrift. Dette gjelder også Quantafuel, Gen2 Energy og Skagerak Energi sine tanker om en mulig industripark på Slagentangen, sier Fougner.