Aqua Bio Technology-aksjen stiger tosifret etter å ha inngått Asia-avtale

Aqua Bio Technology har inngått en intensjonsavtale med D&S Maisey for distribusjon av Moana Skincare i Japan og Filipinene, ifølge en melding fra selskapet.

Partene har til hensikt å signere en 3-årig distribusjonsavtale for de to nevnte markedene så snart som statlig registrering og godkjenning er på plass.

Registreringsprosessen i Japan ventes å ta rundt 3 måneder.

D&S Maisey ligger i Auckland og har et regionalt utviklingskontor sør for Manila på Filipinene. Selskapet har nesten 30 års erfaring innen markedet for luksusvarer og salg av nisjeprodukter.

ABT-aksjen styrkes kraftig og er i skrivende stund opp rundt 11 prosent.