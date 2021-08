Energikjempe og Røkke-selskap deler ut milliardkontrakt

Energiselskapet Chevron og Aker Solutions har tildelt ABB i Norge en kontrakt for å levere kraft-fra-land og kraft til havbunnsinstallasjoner til Jansz-Io-feltet i Australia, ifølge en melding fra selskapet.

Kontraktsverdien er på 120 millioner dollar, tilsvarende snaut 1,1 milliarder kroner, og bokført i 3. kvartal 2021.

Jansz-Io-feltet ligger rundt 200 kilometer utenfor kysten av Australias nordvestlige kyst, på omtrent 1.400 meters dyp. Feltet er en del av det Chevron-opererte naturgassprosjektet Gorgon, et av verdens største naturgassutbygginger. J-IC-prosjektet, som flytter gass fra havet til land, benytter kompresjonsteknologi på havbunnen, som for første gang benyttes utenfor Norge.

FUNKSJON: Slik får havbunnskomprimeringsprosjektet kraft-fra-land. Foto: ABB

– Denne teknologien reduserer kraftforbruket og utslippene betydelig sammenlignet med kraft generert offshore av gassturbiner og kompressorer. Havbunnskompressorer er nøkkelen til økt utvinningsgrad og å sikre optimal bruk av ressurser fra eksisterende felt, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge og leder for ABB Energy Industries i Nord Europa.

Prosjektet innebærer bygging og installasjon av en 27.000 tonn normalt ubemannet, flytende plattform, cirka 6.500 tonn havbunnsinfrastruktur og en 135 km undersjøisk kabel til Barrow Island.

Kontrakten ble tildelt etter konseptutvikling og en front-end engineering and design (FEED) studie. Arbeidet starter umiddelbart og havbunnskompresjonssystemet forventes å være i drift i 2025.