Cyberangrep spiste av overskuddet

Arendals Fossekompani økte inntektene med 16 prosent i andre kvartal, til 866 millioner kroner.

Arendals Fossekompani (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 866 748 Driftsresultat 77 10 Resultat før skatt 61 19 Resultat etter skatt 28 23

Driftsresultatet ble forbedret med 67 millioner kroner, til 77 millioner. Det ble imidlertid påvirket negativt av cyberangrepet mot Volue, og en engangskostnad på 40 millioner er bokført i denne forbindelse.

Konsernet har besluttet å utbetale et utbytte på 0,80 kroner pr. aksje for kvartalet, i tråd med sin utbyttepolitikk. I tillegg kommer et utbytte i form av aksjer i Volue, der Arendals Foss-aksjonærene får én Volue-aksje pr. 10 AFK-aksjer de eier.

– Vi er glade for å se generelt sterke resultater fra alle porteføljeselskapene i et kvartal preget av høye strømpriser og cyberangrepet på Volue, som ble godt håndtert av selskapet, sier konsernsjef Ørjan Svanevik i en kommentar.