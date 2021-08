Agilyx skal utrede et prosjekt for kjemisk resirkulering

Agilyx og Kuhmo Petrochemical skal samarbeide om å utrede prosjektering og bygging av et anlegg for kjemisk resirkulering i Sør-Korea, ifølge en melding fra selskapet.

– Vi er svært interessert i resirkulering av brukt plast og fokuserer på å utnytte brukt polystyren til fremstilling av rent styren. Et samarbeid med Agilyx vil gi Kumho Petrochemical muligheten til å lansere en ny serie med øko-SSBR-produkter til de fleste av våre kunder som foretrekker bærekraftige produkter, sier Jong-Hoon Baek, adm. direktør i Kumho Petrochemical.

Prosjektet vil benytte Agilyx teknologi for kjemisk resirkulering til å produsere rent styren fra brukt polystyren. Dette vil igjen bli brukt som et jomfruelig råmateriale for produksjon av løsning polymerisert styren-butadiengummi (SSBR), en form for syntetisk gummi og en sentral komponent for produksjon av bildekk, til markedet for dekk med høy ytelse.