Goodtech fikk ny Hydro-jobb

Hydro Karmøy gir Goodtech fornyet tillit som leverandør til prosjektet «Oppgradering av styresystem gassrens K3», går det frem av en børsmelding.

Oppgraderingen består i at Goodtech skal levere styresystem for gassrenseanlegget K3 med tilhørende systemer for tørrens, pulse system, begerverk, knust bad, forsert avsug og oksidlinjen.

– Hydro er en viktig kunde og samarbeidspartner for Goodtech. Vi ser frem til sammen med Hydro Karmøy å realisere et fremtidsrettet moderniseringsprosjekt innenfor miljøvennlig rensing av avgassene fra moderne aluminiumsproduksjon, sier Goodtech-sjef Margrethe Hauge i en kommentar.