Børsfersking leverte svakere omsetning enn ventet

Elopak leverte en omsetning på 242 millioner euro i andre kvartal, som er 10 millioner euro lavere enn i samme periode i fjor. Justert EBITDA kom inn på 34,7 millioner euro i kvartalet, mot 37,3 millioner i 2020.

Det gir en fortsatt sterk lønnsomhet med en EBITDA-margin på 14,3 prosent, til tross for inflasjonstrykk og stigende råvarekostnader.

Omsetningsreduksjonen på fire prosent skyldes hovedsakelig lagereffektene fra andre kvartal i 2020. I tillegg er de mer restriktive Covid-19-miljøene i Amerika utfordrende, og inntektene falt med 14 prosent i regionen.

Elopak Industriselskap som produserer kartongemballasje for distribusjon av væsker som melk, saft og juice.

Grunnlagt i 1957 og har Ferd-konsernet som morselskap og største eier.

Konsernsjef er Thomas Körmendi.

2.600 ansatte i 40 land og selger mer enn 14 milliarder kartonger årlig.

930 millioner euro i driftsinntekter fordelt på 70 globale markeder.

Det europeiske markedet fungerer i motsetning til Amerika godt, til tross for at inntektene falt med syv prosent i andre kvartal, sammenlignet med 2020.

«Totalt sett er vi fornøyd med utviklingen i andre kvartal, til tross for at inntektene var under forventning. Forretningsdriften fortsetter å fungere godt, som delvis veier opp for økte råvarekostnader. Vi jobber for å utvide selskapet videre, både organisk og gjennom oppkjøp», sier Thomas Körmendi, adm. direktør i Elopak, i en børsmelding.

Elopak ble børsnotert 17. juni 2021.

