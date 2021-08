NY GRØNN SATSING: Arendals Fossekompani tok det grønne teknologiselskapet Volue på børs i fjor høst. Nå kaster de seg over et nytt, grønt initiativ som går under navnet North Ammonia. Her konserndirektør Morten Henriksen, som blir styreleder i det nye selskapet, og konsernsjef Ørjan Svanevik i Arendals Fossekompani. Foto: Arendals Fossekompani