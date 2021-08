Norsk Hydro øker kapasiteten

Norsk Hydro har besluttet å øke kapasiteten til resirkulering av aluminium ved sitt Sjunnen-anlegg fra 42.000 til 62.000 tonn pr. år, skriver selskapet på sine hjemmesider tirsdag.

Ekspansjonen som vil koste 11,3 millioner euro vil være ferdigstilt innen utgangen av 2022.

Beslutningen kommer ikke lenge etter at anlegget ble besluttet gjenåpnet, og er gjort som en respons på den økende etterspørselen etter lavkarbonaluminiumsprofiler i samtlige bransjer Hydro Extrusions opererer.

Selskapet mener videre at anleggets beliggenhet sør i Sverige er ideell for å fange opp brukt aluminium fra lokale fabrikker som ellers ville ha blitt fraktet over lange distanser.

Hydros overordnede mål er å redusere sitt karbonavtrykk med 30 prosent innen 2030.