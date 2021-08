Jekker ned inntektsforventningene

Argeo hadde inntekter på snaut 11 millioner kroner i andre kvartal. Dette var nesten tre ganger mer enn i samme periode i fjor, men lavere enn selskapets varslede mål på 15 millioner.

Argeo (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 10,9 3,7 Driftsresultat –2,5 1,4 Resultat før skatt –2,4 1,4 Resultat etter skatt –1,9 1,1

Selskapet har som mål å fornye kartleggingen av havrommet gjennom robotisering og ved å ta i bruk nye sensorer og forbedret avbildningsteknologi.

Adm. direktør Trond Figenschou Crantz viser til tekniske forsinkelser som en årsak til inntektssmellen.

Den operasjonelle aktiviteten var ifølge selskapet høy i perioden. Selskapet gjennomførte flere viktige prosjekter med alle sine robotikkløsninger og dataanalysemetoder, opplyses det.

Alle de tre robotikksystemene – selskapets to autonome overflatefartøyer (ASV) og den autonome undervannsfarkosten Hugin – er sysselsatt fra sent august, med potensial for forlengelse i september, tilføyer selskapet.

Selv om Argeo ser sterk etterspørsel for sine tjenester og venter økt aktivitet, fører utsatte prosjekter også til lavere inntektsforventninger for hele 2021.

Selskapet kan imidlertid ikke komme med noen oppdatert guiding for resten av året nå, da det er midt i anbudsprosesser for nye prosjekter.

Ifølge TDN Direkt har selskapet tidligere guidet inntekter på mellom 70 og 80 millioner kroner i 2021.