Fabrikken er i rute

Pryme er i ferd med å bygge sin første fabrikk for kjemisk resirkulering av plast i Rotterdam. I rapporten for andre kvartal kommer det frem at byggingen er i rute for produksjonsstart i 2022.

Designet av stålstrukturen er sluttført og bestilt for levering og installasjon i desember. Utstyr vil bli installert i første kvartal 2022, mens såkalt commissioning er planlagt for andre kvartal neste år.

Fabrikken vil i første omgang ta inn 40.000 tonn i året, men dette skal opp i 60.000 tonn innen 2024. Ifølge rapporten skal fabrikken «sette en ny standard i resirkulering av plast».

En mulighetsstudie for optimal fabrikkdesign skal sluttføres i fjerde kvartal 2021, og denne vil legge grunnlaget for søknader om tillatelse til fem petrokjemiske anlegg på tvers av Europa – deriblant en første megafabrikk i Rotterdam-regionen med kapasitet til 450.000 tonn plast i året. Denne fabrikken er nå i prosjektfasen.

