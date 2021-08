Nye rekordresultater for Rana Gruber

I andre kvartal 2021 omsatte Rana Gruber for 573,6 millioner kroner, opp fra 286,5 millioner i samme periode i fjor. Jernmalmprodusenten fikk et EBITDA-resultat på 410,6 millioner kroner, opp 186 prosent fra samme kvartal i fjor, mens EBIT-resultatet endte på 370,3 millioner kroner, opp 107 prosent fra andre kvartal 2020.

Gjennomsnittlige hematittpriser i markedet var 199,9 dollar pr. tonn i andre kvartal, mot 91,9 dollar pr. tonn for et år siden.

– Første halvår konkluderes med rekordsterke resultater for Rana Gruber som følge av fortsatt sterk utvikling i jernmalmprisen i tillegg til god planlegging og gjennomføring av produksjonen. Dette løftet inntektene og resultatene til et rekordhøyt nivå for andre kvartal på rad, sier administrerende direktør Gunnar Moe.

Utbytte

Selskapet har som mål å dele ut 50-70 prosent av resultat etter skatt som utbytte til eierne hvert kvartal. I andre kvartal varsles et utbytte på 3,86 kroner pr. aksje, noe som tilsvarer en utbetalingsgrad på 70 prosent. Rana Gruber har dermed delt ut 6,76 kroner pr. aksje i utbytte i løpet av årets seks første måneder.

I andre kvartal 2021 hadde Rana Gruber en produksjon på 398,9’ tonn jernmalmkonsentrat, en økning på syv prosent fra samme periode i 2020. I andre kvartal 2021 gjennomførte Rana Gruber en planlagt 10-dagers vedlikeholdsperiode ved alle produksjonsfasiliteter.

– Vi fortsatte den positive produksjonstrenden i månedene før sommeren, og alle forsendelser ble levert som planlagt takket være en strategisk oppbygging av råvarer i forrige kvartal, sier Moe.

Sikret volumer frem til 2030

I juni kunngjorde Rana Gruber og Cargill en forlengelse av det eksisterende samarbeidet med ytterligere fem år, hvor Cargill forplikter seg til å kjøpe og markedsføre Rana Grubers produksjon av hematitt. Forlengelsen sikret salget av alt hematittkonsentrat til 2030. Rana Grubers totale produksjonskapasitet av jernmalm utgjør 1,8 millioner tonn per år.

Hematittkonsentrat er selskapets hovedprodukt og utgjør mer enn 90 prosent av produksjonen.

Rana Gruber (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 573,6 286,5 Driftsresultat 370,3 107,6 Resultat før skatt 263,7 67,7 Resultat etter skatt 205,7 52,8