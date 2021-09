Deltakere i warrants-programmet i Akobo Minerals har utøvet warrants og tegnet seg for 1.358.000 aksjer til utøvelseskurs 0,86 svenske kroner, går det frem av en børsmelding.

Blant disse er Kanoka Invest AS, et selskap kontrollert av toppsjef Jørgen Evjen, som har tegnet seg for 440.000 aksjer. Styremedlem Jørn Christiansen og letedirektør Johan Sjøberg har begge tegnet seg for 220.000 aksjer.