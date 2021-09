SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.00

Plastgjenvinningsselskapet Agilyx leverte et første halvår preget av store utgifter og nysatsinger.

Selskapets topplinje ble halvert til 790.000 dollar fra 1,6 millioner i fjor, mens driftsresultatet endte med et tap på 7,8 millioner dollar. I fjor endte samme post på minus 2,6 millioner.

Tapet på driften kom som en naturlig følge av oppskalering – dobling i utgifter forbundet med forskning og utvikling, over tredobling av salgsutgifter og dobling av administrative utgifter sørget for et større tap.

Agilyx Selskapet utvikler en teknolgiplattform for å konvertere resirkulert plast til verdifulle ressurser som olje.

Hovedkontor i Tigard, USA.

– Resultatene for første halvår 2021 er i samsvar med det tidlige stadiet dette markedet er i, og reflekterer fortsatt utvikling av prosjekter og investeringer i kompetanse, infrastruktur og kapasitet, sier Tim Stedman, adm. direktør i Agilyx i rapporten.

Resultat før skatt endte med et tap på 8,6 millioner dollar mot minus 4,5 millioner i fjor.

Selskapet skriver i rapporten at bare 6 prosent av verdens plast resirkuleres i dag, noe som gjør at det er behov for mer enn 6000 teknologisystemer fra Agilyx for omdanning av avfall.

– Vi ser sterk og økende interesse på tvers av verdikjeden for vår teknologi, og vi kan spille en sentral rolle i selskapenes overgang til mer bærekraftig virksomhet, sier Stedman.

Videre gjentar Agilyx målsetningen for 2025/2026 med en omsetning på 200-300 millioner dollar.