DNB Markets kutter kursmålet etter torsdagens nyheter

Torsdag presenterte Rana Gruber sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 1,3 prosent til 69,50 kroner. DNB Markets gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen samtidig som kursmålet kuttes fra 95 til 85 kroner.

Rana Gruber leverte andrekvartalstall som viste en EBITDA på 411 millioner kroner, hvilket var rundt 20 prosent over estimatet til DNB Markets. Ifølge tallknuserne ser differansen i hovedsak ut til å være forårsaket av at selskapet oppnådde bedre salgspriser enn ventet.

«Ser vi på rapporten isolert sett ville denne ha løftet estimert EPS for 2022-2023 med rundt 1-2 prosent. Ser vi imidlertid på prisutviklingen for jernmalm siden siste oppdatering trekker disse i motsatt retning», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Med en reduksjon på rundt 45 dollar pr. tonn til 155 dollar pr. tonn reduseres EPS for de samme to årene med henholdsvis 31 prosent og 34 prosent, ifølge meglerhuset.

Rekordsterke resultater

– Første halvår konkluderes med rekordsterke resultater for Rana Gruber som følge av fortsatt sterk utvikling i jernmalmprisen i tillegg til god planlegging og gjennomføring av produksjonen. Dette løftet inntektene og resultatene til et rekordhøyt nivå for andre kvartal på rad, uttalte administrerende direktør Gunnar Moe da kvartalstallene ble presentert.

I andre kvartal 2021 omsatte Rana Gruber for 573,6 millioner kroner, opp fra 286,5 millioner i samme periode i fjor. Jernmalmprodusenten fikk et EBITDA-resultat på 410,6 millioner kroner, opp 186 prosent fra samme kvartal i fjor, mens EBIT-resultatet endte på 370,3 millioner kroner, opp 107 prosent fra andre kvartal 2020.

Fredag formiddag omsettes aksjen for 69,65 kroner, opp 0,2 prosent.