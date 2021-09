Kraftig resultatfall i utfordrende kvartal

Se Webcast, mandag 30. august kl 10

Etter et finansielt tap på 45 millioner i endte det Øystein Stray Spetalen-dominerte investeringsselskapet Saga Pure med et netto-overskudd på beskjedene 3,5 millioner kroner i andre kvartal. På samme tid i fjor var nettoresultatet på 47,1 millioner.

Ved utgangen av kvartalet satt selskapet med en kontantbeholdning på 796 millioner kroner.

Saga Pure (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter - 49,1 Driftsresultat 2,9 46,8 Resultat før skatt 3,5 47,1 Resultat etter skatt 3,5 47,1

– Andre kvartal var generelt et utfordrende kvartal for green tech-sektoren hvor vi så en signifikant reprising av selskapene i vårt investeringsunivers. Til tross for turbulens i markedet i første halvår har Saga Pure klart å levere en avkastning på egenkapitalen på 16,5 prosent hittil i år, sier adm. direktør Bjørn Simonsen i en kommentar.

Styret foreslår et utbytte på 10 øre pr. aksje for andre kvartal.

Saga Pure Skiftet navn fra Saga Tankers til Saga Pure i 2020 for økt fokus på sine fornybare investeringer.

Selskapet er et investeringsselskap som jobber mot investeringer innenfor fornybar og ren energi.

Største aksjonær er Øystein Stray Spetalen.

Adm. direktør Bjørn Simonsen, ble hentet inn under navneendringen i 2020.

Resultatet for hele halvåret sett under ett beløpe seg til 151,3 millioner kroner, til sammenligning hadde selskapet i løpet av fjorårets første halvår tapt 50 millioner.

I løpet av kvartalet har selskapet blant annet gått i partnerskap med Nel og Norwegian Hydrogen, i tillegg til å investere i Hyon, et selskap som har jobbet med hydrogen til maritim sektor siden 2017.

– Bærekraft topper agendaen i maritim sektor, og hydrogen vil spille en rolle i energimiksen i næringen. Det må komme på plass en helt ny verdikjede for å å hydrogen ombord i skipene. Dette er noe Hyon jobber med, sier Simonsen.

Hittil i år er Saga Pure ned 39,17 prosent. Ved børsslutt fredag sto Saga Pure-kursen i 2,92 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på 1,4 milliarder kroner.

Se hele rapporten her.