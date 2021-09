På fredag presenterte elbilladerselskapet Zaptec tallene for andre kvartal, som viste at det har oppskalert driften vesentlig. Det sørget for dobling av inntektene, men også en vesentlig svakere bunnlinje.

Totale kjøpsordre økte med 150 prosent, sammenlignet med fjoråret, og Zaptec venter at veksten fortsetter, gitt myndighetenes krav om lavere utslipp, billigere batterier og nye modeller.

Elbilladeraksjen-aksjen smalt opp 11,6 prosent, til 55,95 kroner, på rapporten, og meglerhuset ABG Sundal Collier tar nå positive grep i en fersk analyse publisert på søndag, melder TDN Direkt.

Kursmålet skrus opp til 90 kroner, fra tidligere 80, som gir en oppside på drøyt 61 prosent fra fredagens sluttkurs på 55,95 kroner.

«Investorer bør spenne seg fast og bli med på en av de største megatrendene dette tiåret: transformasjonen av bilparken», skriver meglerhuset i analysen.

Øker estimatene

I tillegg til å jekke opp kursmålet øker ABG Sundal Collier estimatene for omsetningen i 2021 og 2022 med henholdsvis 15 og 18 prosent med bakgrunn i rapporten.

I analysen fremgår det også at meglerhuset ikke vil bli overrasket om Zaptec leverer en produksjon på cirka 4.000 enheter av Pro-laderen, samt 8.000 enheter av GO-laderen i inneværende kvartal, i månedlig takt ut av tredje kvartal.

I det scenarioet vil Zaptec få en omsetning på 75 millioner kroner pr. måned, som gir en årlig omsetning på 900 millioner.