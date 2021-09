Endúr tynget av svensk marked og problemprosjekter

(Saken oppdateres)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Endúr Fra videreført virksomhet (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 542,3 58,2 Driftsresultat –7,0 –3,5 Resultat før skatt –31,8 –5,9 Resultat etter skatt –40,5 –6,0

Andre kvartal var første hele kvartal der alle Endúrs nylig oppkjøpte virksomheter – BMO Entreprenør, Artec Aqua og Marcon-Gruppen – opererte under industrikonsernets eierskap, og kvartalets regnskap viser inntekter på 542,3 millioner kroner.

Proforma driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på 27,1 millioner, ned fra 90,4 millioner for ett år siden.

Resultatet ble svekket av at det svenske markedet for marin infrastruktur ble negativt påvirket av coronapandemien samt to problematiske prosjektgjennomføringer innen havbruksløsninger, ifølge Endúr.

I en kommentar til tallene sier Endúr-sjef Hans Olav Storkås at det generelt var et godt kvartal, med sterk inntektsvekst, noen svært viktige kontraktstildelinger og ytterligere strømlinjeforming av Endúr etter salget av tilkomstteknikkselskapet AAK.

Endúr hadde en ordrereserve på 2,45 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

Styret i Endúr mener utsiktene for konsernet er mer positive enn på ganske lang tid, med de nye virksomhetene på plass og etter salg eller avvikling av ikke-kjernevirksomhet.