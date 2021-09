Tjente 38 millioner

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

I løpet av andre kvartal hadde børsfersking Hav Group en omsetning på 303,9 millioner kroner, og et driftsresultat på 36,8 millioner kroner. På samme tid i fjor omsatte selskapet for 186,6 millioner, den kraftige økningen skal hovedsaklig skyldes økte leveranser av utstyr i år.

Resultatet før skatt endte på 38,4 millioner kroner. Av proforma-regnskaper gruppen har sammenstilt fra samme periode i fjor fremgår det at dattersleskapene i fjorårets andre kvartal hadde et samlet tap på 9,3 millioner kroner.

Hav Group (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20* Driftsinntekter 303,9 186,8 Driftsresultat 36,7 23,4 Resultat før skatt 38,4 -9,3 Resultat etter skatt 38,4 -9,3 * Selskapet ble opprettet i 2021, 2020-tallene er basert på hva datterselskapene leverte som en del av Havyard Group i fjor.

– Den sterke veksten gjenspeiler høyt aktivitetsnivå og omfattende utstyrsleveranser i løpet av kvartalet. Vi kunngjorde også viktige bærekraftsprosjekter, inkludert design av nye elektriske ferger for Fjord1 og systemintegrasjonsprosjektet for tre ferger som skal konverteres for batteridrift, sier adm. direktør Gunnar Larsen i en kommentar .

I løpet av hele 2021 venter selskapet inntekter på 850 - 950 millioner kroner. Hittil i år er det blitt omsatt for 611,6 millioner med en EBIT på 56 millioner kroner.

Ved børsslutt onsdag sto Hav-aksjen i 17,10 kroner, noe som gir selskapet en markedsverdi på rett i underkant av 600 millioner.