– Lavere aktivitet ved verftet

I løpet av andre kvartal omsatte verftsgruppen Havyard for 1,2 milliarder kroner, ned fra 1,3 milliarder på samme tid i fjor. Driftsresultatet bedret seg imidlertid og endte på 89 millioner, opp fra 35 millioner i fjorårets andre kvartal.

Driftsmarginen i kvartalet er på 7,4 prosent, opp fra 4,2 prosent i fjorårets andre kvartal. Forbedringen forklares med Hav Groups resultater.

Resultatet før skatt endte på 132 millioner kroner, en økning på 164 millioner fra samme periode i 2020.

Kvartalsresultatene er påvirket av effekten fra gjennomført tvangsakkord i datterselskapet Havyard Ship Technology AS med 47 millioner kroner.

– Vi ser lavere aktivitet på verftet, mens HAV Group øker. Verftet har levert to nybygg per andre kvartal og har to igjen før fokuset fremover blir å operere som et verft innenfor ombygging, reparasjon og vedlikehold. Omstillingsprosessen til verftet har pågått de siste måneder, parallelt med den daglige virksomheten, sier adm. direktør i Erik Høyvik i en kommentar.

Ordreboken hadde ved utgangen av kvartalet en verdi på 674 millioner kroner, mot 1,5 milliarder på samme tid i fjor.

Havyard Group (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 1.205 1.298 Driftsresultat 89 54,2 Resultat før skatt 132 -32,3 Resultat etter skatt 111,2 -24,7