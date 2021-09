Yara gjør første oppkjøp i sitt slag

Yara Suomi kjøper Ecolan, en finsk produsent av resirkulert gjødsel, går det frem av en pressemelding onsdag. Oppkjøpet er Yaras første innen segmentet for organisk gjødsel.

– Ecolan er en finsk frontfigur i den sirkulære økonomien. Vi har hatt et godt samarbeid gjennom de siste årene, og er nå i stand til å kombinere Yaras og Ecolans kompetanse og ekspertise for å utvikle resirkulert gjødsel ytterligere. Med dette oppkjøpet kommer vi i posisjon til å tilby organisk gjødsel også til markeder utenfor Finland, sier Timo Räsänen, direktør for Specialty Products i Norden og Baltikum hos Yara i en kommentar.

Som et resultat av flere års forskning og utvikling, tok Yara en ny linje av organisk gjødsel – med høyt nitrogeninnhold, til det finske markedet i 2019. Produsenten var Ecolan.