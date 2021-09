Oppgraderer industrigigant til kjøp

SEB oppgraderer ifølge TDN Direkt sin anbefaling på Yara fra «hold» til «kjøp» i en analyse publisert onsdag.

Kursmålet heves fra 475 til 500 kroner. I 09.30-tiden torsdag morgen står Yara-kursen i 440,50 kroner.

Som grunnlag for oppgraderingen trekker SEB blant annet frem en utsiktsrapport fra analyseselskapet CRU hvor ureaprisestimatene oppjusteres med mer enn 20 prosent for 2022. Prishoppet baseres på fortsatt sterke fundamentale forhold innen agrikultur og for kornprisene, kombinert med høyere energikostnader.

«Vi nedjusterer vårt EBITDA-estimat for tredjekvartal med over 20 prosent på grunn av høyere gasskostnader, og vi er godt under konsensus. Imidlertid er våre estimater for 2022 opp siden høyere gjødselprisantagelser mer enn veier opp for høyere gasspris», skriver SEB-analytiker Truls Engene i rapporten.