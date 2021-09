I slutten av april meldte industriselskapet BEWI om oppkjøpet av det polske selskapet IZOBLOK, som er en ledende leverandør av Expanded Polypropylen-komponenter (EPP) til bilindustrien. Videre meldte selskapet i en ny børsmelding i starten av juli om et påfølgende obligatorisk bud for inntil to tredjedeler av stemmerettighetene i IZOBLOK.

Det påfølgende obligatoriske budet er nå fullført og BEWI eier nå 54,66 prosent av aksjene i det polske selskapet, tilsvarende 66 prosent av stemmene, ifølge en melding torsdag formiddag.

BEWI Produserer og distribuerer emballasjeprodukter av polystyren.

Hovedkontor i Trondheim.

Adm. direktør er Christian Bekken.





I august publiserte IZOBLOK de konsoliderte resultatene for fjerde kvartal og året 2020/21, som går fra 1. mai 2020 til 30. april 2021. Polakkene kunne skilte med inntekter på 50,2 millioner polske zloty, tilsvarende drøyt 115 millioner kroner, i fjerde kvartal opp fra 34,5 millioner zloty i samme periode året før.

Omsetningen for hele året endte på 186,5 millioner zloty, rundt 423 millioner kroner, med en EBITDA på 9,6 millioner zloty, tilsvarende 22 millioner kroner.

BEWI-aksjen er opp 55,22 prosent i år til 35,0 kroner.